«مؤسسة الحبوب» تُودع الدفعة السادسة لشراء القمح المحلي من المزارعين

بدأت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم الأربعاء، إيداع قيمة الدفعة السادسة لشراء القمح المحلي من المزارعين المحليين الذين ورَّدوا محصولهم من القمح، وأقفلوا حساباتهم، واستكملوا إجراءاتهم لموسم (1440/1441هـ) ولا يوجد عليهم مديونيات لصندوق التنمية الزراعية أو صندوق التنمية العقاري.
يأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25/2/1437هـ الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز (50) هكتارًا؛ وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية (700) ألف طن كل عام كحد أقصى.
وبحسب ما أوردته مؤسسة الحبوب بلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة (12 مليونًا و543 ألفًا و893) ريال بحساباتهم البنكية؛ وذلك لـ(44) مزارعًا.
وبهذا يكون ما تم إيداعه (154 مليونًا و846 ألفًا و6) ريالات لـ(561) مزارعًا بكمية (130 ألفًا و433.65) طن، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.
وكانت مؤسسة الحبوب أعلنت في 14 نوفمبر الجاري، أنها تسعى إلى شراء 1.02 مليون طن من علف الشعير من خلال المناقصة السادسة والأخيرة لهذا العام (2019م).
وقال محافظ المؤسسة العامة للحبوب أحمد بن عبدالعزيز الفارس، في بيان نُشر على موقع المؤسسة الإلكتروني؛ إن الكمية المطروحة موزعة على 17 باخرة، بواقع 13 باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر، و4 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.
وأدت حزمة الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني، إلى سير إجراءات استلام القمح بكل سهولة ويسر، التي مكنت المزارعين المستفيدين من اختيار مقر التوريد «الفرع»، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة، وتحويل قيمة القمح إلى المزارع مباشرةً.
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