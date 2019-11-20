«أمانة عسير» تحسم الجدل حول إغلاق منتزه جبل ذرة: عقد المستثمر انتهى

كشفت أمانة منطقة عسير، عن أسباب إغلاق منتزه جبل ذرة بمدينة أبها، بعدما فوجئ المواطنون خلال اليومين الماضيين بإغلاقه ووضع الصبات وتزويد الموقع بدوريات أمنية.

انتهاء عقد المستثمر

وفي بيان نشرته «أمانة عسير»، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت: «إشارةً إلى ما تم تداوله بشأن إغلاق منتزه جبل ذرة بأبها، ووضع دوريات أمنية أمامه؛ فإنه حرصًا منها على توضيح الحقائق، فإنها توضح أن سبب الإغلاق هو انتهاء مدة عقد المستثمر المشغل للموقع»، مبينةً أنها بصدد الإعلان عن طرح تأجير الموقع في المزايدة العامة عبر بوابة «فرص».

وأشارت «أمانة عسير» إلى أنها ستُتيح المجال أمام كافة المستثمرين من المنطقة ومن خارجها لدخول الخارطة الاستثمارية بالمنطقة، موضحةً أنها أخذت على عاتقها تقديم كافة التسهيلات التي وجه بها أمير المنطقة لدعم كافة المبادرات الاستثمارية، وتقديم كل أسباب الدعم للمستثمرين، بما يعزز التنمية المستدامة للمنطقة وفق الخطط والاستراتيجيات التي تنفذها الأمانة بعد دراسة المواقع وتوفير سبل استثمارها.

إقامة مواقع مخصصة للوحات الإعلانية

ووقعت «أمانة عسير» ممثلة في وكالة الاستثمار وزيادة الإيرادات، عقودًا استثمارية بقيمة بلغت حوالي مليون ريال.

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وأكد وكيل أمين منطقة عسير للاستثمارات فيصل الغانم، أنه قد تم توقيع عقد مع بعض الوكالات الوطنية لإقامة مواقع مخصصة للوحات إعلانية بمواقع متفرقة بمدينة أبها، لمدة خمس سنوات بقيمة وصلت إلى 750 ألف ريال، فيما تم تجديد ستة عقود بالمنطقة الصناعية بقيمة إجمالية 150 ألف ريال، وتجديد ستة عقود أخرى بسوق الثلاثاء بقيمة إجمالية 40 ألف ريال.

وأضاف: «إدارة الاستثمار قدمت العديد من الفرص الاستثمارية التي تساهم في تنمية المواقع؛ حيث تقوم الأمانة باستثمارها وفتح المجال أمام الشركات الوطنية لدخول هذه الاستثمارات، بما يعزز العوائد الاقتصادية، ويتيح الفرص للمستثمرين، ويفتح المجال أمام توظيف الشباب السعودي في هذه المشاريع».

وأوضح أن منصة «فرص» تضم أكثر من 900 فرصة استثمارية في منطقة عسير، لافتًا إلى جهود أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي في توليد هذه الفرص وتوفير العديد من المواقع الاستثمارية التي يمكن أن يؤدي استثمارها إلى نهضة تنموية في المنطقة لتكون داعمًا اقتصاديًّا.