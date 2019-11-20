حريق يلتهم مستودعًا تجاريًا بـ«أبوعريش».. والأسباب مجهولة

سارعت فرق الدفاع المدني الميدانية صباح اليوم الأربعاء، إلى إخماد حريق هائل اندلع بمستودع تجاري في محافظة أبوعريش مخلِّفًا خسائر مادية كبيرة نتيجة تعرضه للنيران التي أتت على كافة أجزائه ومحتوياته والأسباب مجهولة.

وبدأت الجهات الأمنية المختصة التحقيقات لمعرفة ملابسات وأسباب حادث الحريق التي لم تتحدد بعد، فيما كثفت فرق ميدانية من مهامها في إطفاء الحريق بتواجد سيارات إسعاف من الهلال الأحمر لأي طارئ.

من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى بن عبدالله القحطاني بأنه وردنا بلاغ عن حريق بمستودع في الحزام الشمالي بمحافظة أبو عريش، وعند وصول الفرق للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق مستودع لمواد البناء تقدر مساحته 25 × 30 م تقريبًا؛ حيث تم السيطرة على الحريق من قبل الفرق.

وبيَّن أنه لم ينتج عن الحادث إصابات أو وفيات ولله الحمد مشيرًا إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة ملابسات الحريق.