الزعاق: تشكيلات سحب مُبشرة على 4 مواقع بالمملكة.. اليوم

توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأربعاء، تكون تشكيلات سحب مُبشرة على 4 مواقع بالمملكة العربية السعودية.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، كتب الزعاق: اليوم الأربعاء.. تشكيلات سحابية مبشرة نواحي الباحة والطائف والخرمة والمويه، وكذلك هناك سحب ماطرة ورعديات طيبة على الإمارات، ناحية أم القوين وعجمان.

استمرار انخفاض الحرارة

كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها لطقس اليوم، استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة.

وأشارت «هيئة الأرصاد»، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى استمرار التوقع بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق «الشرقية، الرياض، عسير، جازان، الباحة» تشمل السواحل منها تمتد لمرتفعات مكة المكرمة وتشمل الأجزاء الساحلية منها .

موج متوسط بالبحر والخليج

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية ستكون شمالية شرقية إلى شمالية على الجزءين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

أما الخليج العربي، فستكون الرياح السطحية شمالية غربية بوجه عام بسرعة 18-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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أجواء باردة حتى الخميس المقبل

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، توقع الباحث في مجال الظواهر المناخية زياد الجهني، أجواءً باردة على شمال المملكة والمنطقة الوسطى بدءًا من اليوم وحتى يوم الخميس المقبل.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال الجهني، إن الكتلة الباردة تستوطن الجزيرة العربية هذه الليلة وتستمر حتى الخميس؛ حيث تعتبر قوية على شمال المملكة والوسطى، ومتوسطة على القطاع الغربي والجنوبي، مشيرًا إلى أن موسم الشتاء سيكون قارسًا، مع تركز الأمطار قرب البحار.

استمرار الأمطار الرعدية

وشهد طقس اليوم الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق بالمملكة، وفق توقعات «هيئة الأرصاد».

وأشارت هيئة الأرصاد- عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن الحالة الماطرة تشمل مناطق: جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، والأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

كما تشمل مناطق: الشرقية والرياض، وأجزاء من منطقتي القصيم والمدينة المنورة، في حين يستمر انخفاض درجات الحرارة على شمال وأجزاء من وسط المملكة.