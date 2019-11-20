بالفيديو.. الملك سلمان يكشف سبب تسمية «الدرعية»

كشف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن سبب تسمية مدينة الدرعية بهذا الاسم.

جاء ذلك عبر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لقناة الإخبارية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال فيه الملك سلمان: «أيها الإخوة، ما أجمل أن يقف الإنسان مع التاريخ، في البلد التاريخي الدرعية!».

وأضاف الملك: «يعود بي الزمن إلى سنة 850هـ عندما رحل مانع المريدي من بلدته الدرعية في المنطقة الشرقية؛ تلبيةً لدعوة ابن عمه ابن درع في الرياض؛ حيث أقطعه غصيبة والمليبيد في الدرعية في هذا المكان وادي حنيف».

وأشار الملك سلمان إلى أنها سُميت بالدرعية نسبةً إلى مانع المريدي الذي هو من الدروع.