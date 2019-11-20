إنفوجراف.. مجلس الشورى يصدر 262 قرارًا في 65 جلسة ويرفعها لخادم الحرمين

قبل خطاب مرتقب لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، أمام مجلس الشورى، كشف رئيس المجلس، الدكتور عبدالله آل الشيخ، عن نتيجة التعاون والتكامل بين الشورى ومجلس الوزراء وجميع الوزارات والأجهزة الحكومية، ما مكّن المجلس من إنجاز العديد من الأعمال في السنة الثالثة المنتهية من دورته السابعة.

وعقد المجلس، وفق الدكتور عبدالله آل الشيخ، 65 جلسة، وأصدر 262 قرارًا تم رفعها لخادم الحرمين، مؤكدًا أن المجلس يحرص على تحقيق برامج رؤية المملكة وفق وظيفتيه الرئيستين الرقابية والتنظيمية التشريعية»، ملتزمًا بمعالم السياسة العامة للمملكة، وما حدده خادم الحرمين الشريفين، من محاور عمل لمجلس الشورى.

ويمارس المجلس أنشطته من خلال العديد من اللجان النوعية التابعة: «الشؤون الإسلامية والقضائية.. الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.. الشؤون الاقتصادية والطاقة.. الشؤون الأمنية.. الإدارة والموارد البشرية...».

وهناك لجان: «التعليم والبحث العلمي.. الثقافة والإعلام والسياحة والآثار.. الشؤون الخارجية.. المياه والزراعة والبيئة.. الحج والإسكان والخدمات.. حقوق الإنسان والهيئات الرقابية.. اللجنة الصحية.. الشؤون المالية.. النقل والاتصالات وتقنية المعلومات».