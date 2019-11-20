السعودية اليوم / نائب وزير البيئة يتفقد مشروعات وخدمات فرع الوزارة بالشرقية



الدمام 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

تفقد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية، إضافة إلى مشروعي منتزه الأحساء الوطني، ومنتزه جواثا والعمليات التطويرية فيهما، والخدمات المقدمة للزائرين.

وناقش معاليه، خلال الاجتماع الذي عقده مع المدير العام لفرع وزارة البيئة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، وحضره بعض مديري ورؤساء الإدارات والأقسام، بفندق الإنتركونتيننتال بمحافظة الأحساء، بعض الموضوعات المتعلقة بتحسين وتطوير بيئة العمل والخطط التي تهدف إلى تقديم خدمة راقية للمواطن والمقيم والزائر، فيما استمع معاليه، لشرحٍ مفصلٍ عن أبرز أعمال ومهام ومبادرات الفرع ومنجزاته، والخطط والمشروعات الخدمية المستقبلية للفرع.

وثمّن المهندس المشيطي، الدور الذي يقوم به الفرع والجهات التابعة له على المستوى الخدمات والأنشطة والفعاليات التي تصب في خدمة المواطن والمساهمة في التوعية المجتمعية.

// انتهى //

13:51ت م

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