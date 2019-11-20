السعودية اليوم / وزير الشؤون الإسلامية يستقبل سفيرة بلجيكا لدى المملكة



الرياض 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

استقبل معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض، اليوم ، سفيرة مملكة بلجيكا لدى المملكة دومنيك متيود.

وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما مايتصل بخدمة العمل الإسلامي في مملكة بلجيكا التي تحتضن عدد كبير من المسلمين.

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13:50ت م

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