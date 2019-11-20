

رام الله 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

هدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم ، منزلين في قرية شقبا شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في رام الله، أن جرافات إسرائيلية هدمت منزلين في قرية شقبا شمال غرب رام الله ، يعودان لمواطنين فلسطينيين.

// انتهى //

13:41ت م

0082





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سلطات الاحتلال تهدم منزلين في رام الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.