السعودية اليوم / سمو محافظ جدة يستقبل وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية



جدة 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ، بمكتبه اليوم ، وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبد الرحمن بن إبراهيم الجلعود، بحضور مديرعام الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة عبد المنعم الشهري .

وقدّم اللواء الجلعود لسموه بعض أعمال الأحوال المدنية في سبيل سرعة إنجاز معاملات المواطنين ، وإدخال أحدث الأجهزة التقنية في جميع إداراتهم .

وأعرب الجلعود عن شكره لسموه، مؤكداً حرص الوكالة للعمل على جودة الخدمات المقدمة حالياً عبر تيسير الإجراءات تماشياً مع رؤية المملكة 2030 .

وتمنى سمو محافظ جدة ، التوفيق والسداد لمنسوبي الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة .

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13:37ت م

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