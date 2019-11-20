السعودية اليوم / معرض عمارة الحرمين الشريفين يستقبل وفداً من كشافة تعليم مكة المكرمة



مكة المكرمة 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

استقبل معرض عمارة الحرمين الشريفين وفداً من كشافة تعليم مكة المكرمة يتكون من ٨٠ كشافاً ، حيث كان في استقبالهم مدير معرض عمارة الحرمين الشريفين أيمن بن هلال الشريف.

وقام الوفد بجولة على مقتنيات المعرض وما يحتويه من أثريات قيمة تحكي تطور عمارة الحرمين الشريفين واهتمام قادة دولتنا المباركة بهما، وتوجه بعد ذلك إلى القاعة المرئية لمشاهدة عرض مرئي.

وفي نهاية الزيارة قام منسوبي المعرض بتكريم الوفد والاحتفاء بهم.

// انتهى //

13:27ت م

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