السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يستقبل رئيس مجلس إدارة غرفة جدة



جدة 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة ، بمكتبه اليوم ، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة محمد بن يوسف ناغي ، بحضور الأمين العام للغرفة المهندس عماد بن محمد هاشم .

ونوّه سمو محافظ جدة ، بالدور الذي تقوم به الغرفة في إعداد وتدريب وتأهيل الشباب السعودي لسوق العمل ليكونوا رافداً أساسياً في دفع عجلة التنمية ، وتفعيل الشراكة وتوحيد الجهود بين القطاعات ، الأمر الذي ينعكس أثره إيجاباً على جدة وسكانها ، وبما يواكب النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات انسجاماً مع رؤية 2030 .

من جانبه ، ثمّن الناغي توجيهات سموه ، مؤكداً تقديم كل ما بوسعهم لخدمة محافظة جدة اقتصادياً وتنموياً خاصةً لما تملكه من مقومات بذلك ، وبذل ما يسهم في تحقيق أهداف الغرفة وتوجهاتها الإستراتيجية وخدمة منتسبيها على جميع الأصعدة .

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13:19ت م

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