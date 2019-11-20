السعودية اليوم / المؤسسة العامة للري تنال الجائزة العربية للتشغيل والصيانة نظير نظام (سكادا)



الأحساء 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

حصلت المؤسسة العامة للري على الجائزة العربية للتشغيل والصيانة في الفرع الرابع كأفضل هيئة أو جهة تطبق البيانات الضخمة (Big data) في إدارة عمليات التشغيل

وذلك عن استخدام نظام التحكم الإشرافي وتجميع البيانات ( سكادا) في إدارة وتشغيل مشاريع الري التابعة للمؤسسة العامة للري.

وتسلم الجائزة رئيس المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك من معالي الدكتور المهندس عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعمل نظام (سكادا) الذي تم إدخاله بمشروعي المؤسسة بالأحساء والقطيف منذ عدة سنوات على تشغيل منظومة الري آلياً ومن ثم التحكم في جدولة توزيع المياه بهدف تحسين إدارتها ورفع كفاءة استخدامها، إذ أصبح بالإمكان التحكم في توزيع حصص مياه الري على المزارع عن طريق محابس موزعة مقابل كل مزرعة تفتح وتغلق آلياً لتزويد كل مزرعة بحاجتها الفعلية من مياه الري وفي الوقت المناسب.

ويتميز نظام (سكادا) بقدرته على أتمتة التشغيل والتحكم في منظومة ري كبيرة ومتشعبة من المضخات والقنوات والأنابيب الرئيسية وشبه الرئيسية والفرعية، وذلك من خلال أكثر من (1368) وحدة طرفية (RTU) لجمع البيانات والتحكم والتشغيل الآلي لأكثر من 25 ألف مزرعة في مشروع الأحساء، وباستخدام (50) وحدة طرفية لخدمة أكثر من (528) مزرعة مشروع القطيف.

وتحقتت عدة فوائد من استخدام نظام سكاد في إدارة مياه الري بمشروعي المؤسسة بالأحساء والقطيف من أهمها رفع كفاءة تزويد المياه وتحقيق عدالة التوزيع مع تحقيق توفير في مياه الري نتيجة لتفادي الهدر وسوء استخدام المياه مقارنة بالتشغيل اليدوي إضافة إلى تخفيض العمالة المستخدمة في عمليات التشغيل وتوزيع المياه بشكل كبير والاستفادة منها في أعمال أخرى، مع الكشف المباشر عن أعطال الشبكة وتسربات المياه مما يحافظ على المياه ويقلل من تكاليف الصيانة الطارئة.

وتخطط المؤسسة العامة للري لربط جميع قطاعات الري بمشروع الأحساء بنظام (سكادا) مركزي واحد بهدف تحسين إدارة مياه الري وإعطاء مزيد من المرونة بحيث يمكن أن تتم تغذية بعض القطاعات من قطاعات اخرى.

كما يجري التخطيط لإجراء الدراسات لتطبيق نظام سكادا الموسع لشبكة الري الزراعية في المملكة مما سيمكن المؤسسة كجهة مسوؤلة عن أنشطة الري الزراعي بالمملكة من التحكم والمراقبة عن بعد لجميع أنشطة الري بهدف تحسين إدارة مياه الري والاستفادة القصوى منها وتطبيق تقنيات الري الحديثة تحقيقاً لاستدامة التنمية الزراعية.

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12:59ت م

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