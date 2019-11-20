السعودية اليوم / جامعة حائل تنظم حملة توعوية لمرض السكر



حائل 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

نظمت عمادة شؤون الطلاب - قسم لطالبات - بجامعة حائل أمس، حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكر، وذلك بمجمع كليات الطالبات.

وتهدف الحملة إلى رفع الوعي بمرض السكري والتعريف بأنواعه وطرق الوقاية منه بمشاركة جميع الأقسام، إذ شملت الحملة العديد من الأركان التوعوية التي توضح أهمية الغذاء الصحي ودور ممارسة

// انتهـى //

12:39ت م

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حائل 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واسنظمت عمادة شؤون الطلاب - قسم لطالبات - بجامعة حائل أمس، حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكر، وذلك بمجمع كليات الطالبات.وتهدف الحملة إلى رفع الوعي بمرض السكري والتعريف بأنواعه وطرق الوقاية منه بمشاركة جميع الأقسام، إذ شملت الحملة العديد من الأركان التوعوية التي توضح أهمية الغذاء الصحي ودور ممارسة الرياضة ، إلى جانب طرق العلاج لكل نوع، والعادات غير الصحية التي تؤدي للإصابة به، إضافة إلى توضيح الفرق بين حالات الإغماء "انخفاض - ارتفاع" السكري وكيفية التعامل معها وطرق إسعافها.// انتهـى //12:39ت م0062

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