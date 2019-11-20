السعودية اليوم / الدكتور العامري يستقبل القائم بأعمال سفارة الصومال



الرياض 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

استقبل معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد بن سالم العامري اليوم، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصومال لدى المملكة سالم معو حاجي والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين جامعة الإمام وجامعات الصومال.

وفي نهاية اللقاء زار الضيف متحف تاريخ العلوم والتقنية في الإسلام والقبة الفلكية وما تقدمه الجامعة من خدمات للطلاب، رافقهم خلالها مدير إدارة التعاون الدولي الدكتور محمد العتيبي.

حضر اللقاء، وكيل الجامعة للتبادل المعرفي والتواصل الدولي الدكتور عبدالله اليوسف وعميد القبول والتسجيل الدكتور سليمان العنقري وعميد شؤون الطلاب الدكتور أحمد الأحمد وعميد شؤون المعاهد في الخارج الدكتور هذال العتيبي وعدد من قيادات الجامعة.

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12:30ت م

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