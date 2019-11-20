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2019-11-20 حريق في سوق الأهدل بجدة مدني جدة باشر الحادث متابعات الخليج 365 - جدة شب حريق كبير في سوق الأهدل جنوب محافظة جدة، صباح اليوم الأربعاء. وأكد الدفاع المدني عبر حسابه بموقع “تويتر” أن مدني جدة باشر الحريق لإخماده. Advertisements ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحادث للسيطرة عليه، فيما لم يتضح بعد سبب الحادث. شارك الخبر







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