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بدء الدوام الشتوي في مدارس الباحة
الحصة الأولى ستكون في الـ7:30 صباحاً
متابعات الخليج 365 - واس
اعتمد المدير العام للتعليم بالباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، مواعيد الدوام الشتوي لجميع مدارس المنطقة في المراحل الدراسية كافة، بداية من يوم الأحد القادم الموافق 1441/03/27هـ.
وأوضحت الإدارة أن الحصة الأولى ستكون في الساعة 7:30 صباحاً, في حين سيكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7:15 صباحاً, داعية قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات إلى التقيد بمواعيد الدوام الجديدة.
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