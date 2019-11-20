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بدء الدوام الشتوي في مدارس الباحة

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2019-11-20

بدء الدوام الشتوي في مدارس الباحة

الحصة الأولى ستكون في الـ7:30 صباحاً

متابعات الخليج 365 - واس

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اعتمد المدير العام للتعليم بالباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني، مواعيد الدوام الشتوي لجميع مدارس المنطقة في المراحل الدراسية كافة، بداية من يوم الأحد القادم الموافق 1441/03/27هـ.

وأوضحت الإدارة أن الحصة الأولى ستكون في الساعة 7:30 صباحاً, في حين سيكون الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7:15 صباحاً, داعية قادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات إلى التقيد بمواعيد الدوام الجديدة.

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