المملكة تنتج 200 ألف طن من الروبيان

2019-11-20

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

تعتزم المملكة زيادة إنتاجها من الروبيان المستزرع إلى 200 ألف طن متري بحلول عام 2025، كجزء من برنامج تطوير الاستزراع المائي المعلن عنه في وقت سابق من هذا العام.

تستثمر المملكة 400 مليون دولار؛ لتطوير الإنتاج الإجمالي من الاستزراع المائي، ليصل إلى 600 ألف طن خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يعني أن الروبيان سيشكل ثلث السوق السعودية من حيث الحجم.

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يأتي ذلك بحسب تصريحات حيدر السحتوت، مستشار الجمعية السعودية لتربية الأحياء المائية، في مؤتمر إنفوفيش للروبيان الذي انعقد مؤخرًا في بانكوك، تايلاند، متابعا: إننا نتوقع انخفاضًا طفيفًا في عام 2019، لكن ومن جهة أخرى، هناك مشاريع جديدة قوية قيد الإعداد، واستثمارات كبيرة ومستثمرين دوليين.

وأكد أن المملكة تطور إجراءات قوية للأمن الحيوي في محاولة للوقاية من الأمراض مع نمو الصناعة، بحسب موقعد أندركارنت نيوز، المختص بأخبار قطاع المأكولات البحرية.

وكان عام 2019 شهد انخفاضاً في إجمالي إنتاج الروبيان في جميع أنحاء الشرق الأوسط إلى ما يقل عن 100 ألف طن، ويُعتقد أنه ناجم عن تفشي مرض، لكن سحتوت توقع أن يرتفع الإنتاج مجددا إلى 200 ألف طن قبل نهاية 2030.

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