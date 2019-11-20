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بلومبيرغ: تغطية الطلب المؤسسي لاكتتاب أرامكو
تحديد السعر النهائي للطرح 5 ديسمبر
متابعات الخليج 365 - الرياض
قالت وكالة بلومبيرغ إن البنوك المعينة لتعهد اكتتاب أرامكو تلقت طلبًا كافيًا لتغطية شريحة المؤسسات بالكامل والبالغة 1%، وذلك بعد ثلاثة أيام من بدء الاكتتاب على أسهم شركة أرامكو.
ويعد الإقبال الكبير من المؤسسات العائلية السعودية دافعًا للمستثمرين الأفراد للاستثمار في الاكتتاب والذي يستمر حتى 4 ديسمبر المقبل.
ومن المتوقع أن يؤدي الإقبال من المؤسسات إلى تعزيز الإقبال من الأفراد، بحسب العربية.
وسيتم تحديد السعر النهائي للطرح في 5 ديسمبر.
وطرحت أرامكو 1,5% من رأسمالها للاكتتاب العام بداية هذا الأسبوع، حيث تم تقييم الشركة بين 1.6 تريليون دولار إلى 1.7 تريليون دولار.
وبحسب معلومات لوكالة رويترز سيتقاضى أكثر من 25 بنكاً عينتها أرامكو كمتعهدين للاكتتاب رسوما منخفضة مقارنة بحجم الطرح لن تتجاوز 90 مليون دولار كحد أقصى.
وأضافت الوكالة أن البنوك ستتقاضى 35 نقطة أساس من الأموال المتحصلة. وهو ما يعادل 90 مليون دولار إذا تم التسعير عند سقف النطاق المعلن، لتجمع 25.6 مليار دولار.
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