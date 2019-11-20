شكرا لقرائتكم أمطار رعدية على القنفذة والليث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-20 أمطار رعدية على القنفذة والليث الحالة تستمر حتى الثامنة متابعات الخليج 365 - واس نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقرير لها اليوم، من سُحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على محافظتي القنفذة والليث والأجزاء الساحلية.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً. شارك الخبر







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