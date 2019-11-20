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ورشة لإطلاق منصة رقابة وبرنامج MMS
بهدف تقليل استخدام نسبة الورق
متابعات الخليج 365 - الرياض
أقامت وزارة النقل ورشة عمل بعنوان “إطلاق منصة رقابة وبرنامج MMS” وذلك بحضور وكيل الوزارة لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي، ومدير عام إدارة الصيانة المهندس عمر قربان، ومدير عام تقنية المعلومات المهندس محمد الغنام.
وافتتح الشامي حديثه بالشكر للمهندسين الحاضرين، مؤكدًا أنهم شركاء في كل نجاح وأن السعي مشترك معهم لتحقيق الكفاءة ورفع مستوى الجودة على الطرق وأن العمل عليها مسؤولية تقع على عاتق الجميع، طالبًا إياهم بمضاعفة جهودهم وتوحيدها، والعمل كفريق واحد للوصول إلى الهدف المنشود وإنجاز المشاريع في وقتها كما يجب.
ويهدف برنامج الـMMS إلى تقليل استخدام نسبة الورق وتوفير الوقت والجهد في إجراءات أعمال السلامة، كما تهدف منصة رقابة إلى متابعة وتقيم أداء المقاولين لأعمالهم.
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