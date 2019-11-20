- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم آل الشيخ: نختار الداعيات صاحبات المنهج المعتدل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
آل الشيخ: نختار الداعيات صاحبات المنهج المعتدل
الشؤون الإسلامية توجه المرأة توجهًا كاملًا
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: إن الوزارة حريصة على اختيار الداعيات صاحبات المنهج الوسطي المعتدل، والبعد عمن يُثرن أفكار الغلو والتطرف والتهييج ونشر الروح السوداوية بين فئات المجتمع.
وشدد آل الشيخ خلال تصريحات إلى نشرة أخبار التاسعة على قناة إم بي سي، على أن الوزارة تقوم بالتوجه للمرأة توجهًا كاملًا وذلك بإتاحة الفرصة لها بتوعية بنات جنسها، والحرص على أن تكون البيوت عامرة بالاعتدال والوسطية، ونشر الرحمة والتراحم بين أفراد المجتمع.
ولفت وزير الشؤون الإسلامية إلى أن الملتقى العلمي النسائي، تحت عنوان أمن وأمان الذي ينطلق السبت المقبل وتنظمه الوزارة في منطقة الرياض يأتي من خلال إشراك الداعيات المعتدلات الثقات صاحبات المنهج المعتدل السوي لإلقاء المحاضرات في عدد كبير من جوامع الرياض.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر آل الشيخ: نختار الداعيات صاحبات المنهج المعتدل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.