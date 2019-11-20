شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على سوري بتهمة الاشتباه بتخطيطه لهجوم في ألمانيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المطربة اللبنانية قمر تنشر صوراً فاضحة من العيار الثقيل لإنجي خوري صادم.. فرنسا تعلن القبض على ‘‘بن لادن‘‘ حي يرزق في هذه القرية النائية.. شاهد كيف أصبح والقيد على قدميه؟؟ (صورة)

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