شكرا لقرائتكم خبر عن بأوامر مباشرة من الملك سلمان .. الداخلية السعودية تعدم وافدين جنوب المملكة.. والسبب صادم (الاسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أمرًا ملكيًّا بإعدام شخصين سوريين في جنوب المملكة وتحديدًا بمنطقة الجوف.





وأصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم الإعدام في كل من (عادل خليف الصامل، محمد حمود الصوين) بعد ثبوت تورطهما في تهريب حبوب مخدرة إلى داخل المملكة.

قد يهمك ايضاً:

قائمة أطعمة تساعد طويل القامة



اكتشفت ‘‘ليلة الدخلة‘‘ أن عريسها من ‘‘المثليين والشواذ‘‘.. فلجأت إلى حيلة شيطانية لا تخطر على بال إبليس؟؟!



وداعًا للأرق واضطراب النوم.. استشاري في الطب النفسي يقدم لك العلاج الناجع لإنهاء معاناتك للابد



أول رد غاضب من أصالة بعد خلع حجاب صابرين



وأخيرًا.. الكشف عن ماذا تحمل طائرة الشحن العسكرية السعودية التي وصلت إلى عدن؟.. مفاجأة تثير رعب المجلس الانتقالي (تفاصيل )



بأوامر مباشرة من الملك سلمان .. الداخلية السعودية تعدم وافدين جنوب المملكة.. والسبب صادم (الاسماء)

بعد 4 سنوات على مرورها.. تحرك مفاجئ من السعودية بشأن حادثة أليمة هزت العالم.. وهذه أول دولة ترد رسميًا



فنان عربي شهير يتهم زوجته الإعلامية بالجمع بين زوجين .. والأخيرة تفجر مفاجأة مزلزلة أذهلت القاضي وأصابته بالصدمة!



مشاعل الشحي تخلع الحجاب وتنشر صورة لوجهها مع حذاء جميل.. (شاهد) كيف ظهرت؟!



فتيات سعوديات تتحرشن بشبان في كورنيش جدة .. (فيديو صادم) يهز السعودية



ورد الآن .. السعودية تعلن اليوم عن شروط جديدة لتأشيرات العمل في المملكة.. وقناة العربية تكشف ‘‘التفاصيل‘‘



على غرار ثورة العراق ولبنان.. الإعلان عن ثورة مليونية في صنعاء ضد الحوثيين وهذا موعد الحسم والخروج للشارع



Advertisements

إمام الحرم المكي يفجر مفاجأة مزلزلة: الرسول محمد كان يستقبل المغنيات وهذه الأغنية من كلماته وغنتها فنانة مشهورة!! (فيديو)

مفاجأة مزلزلة وردت الآن .. تكشف علاقة حرب اليمن باغتيال ‘‘بن زايد آل نهيان‘‘ ومن هو ‘‘الرأس الكبير‘‘ في العملية الممنهجة



أميرة الأميرات ومزلزلة حكام الإمارات.. الأميرة هيا بنت الحسين في ظهور جديد تصيب بن راشد بالجنون..شاهد (الصورة) التي نشرتها وأثارت مشاعر الملايين



وفاة عروسة بعد دقائق فقط من ‘‘ليلة الدخلة‘‘ .. لن تصدق ماهو السبب؟! ‘‘صورة صادمة‘‘ وتفاصيل تهز الوطن العربي

قبل ليلة الدخلة بساعات.. هذا ما يجب عليك فعله كي لا تقع في الإحراج والعجز أمام زوجتك (صور)



إلغاء حفل أحلام بالرياض بعد تجاوز تذاكرها 18 ألف ريال سعودي.. وتركي آل الشيخ يفجر مفاجأة



أكلات لذيذة وأغذية مُبهرة تخلصك من ضربات القلب السريعة.. تناولها وانسى أمراض وآلام القلب وتصلّب الشرايين..(فيديو)



‘‘نانسي‘‘ تهاجم الرئيس الأمريكي ترامب وتتهمه بممارسة ‘‘الفعل الفاضح‘‘ سرًا (شاهد)

أمير الكويت الشيخ الصباح يهز وجدان الشعب الكويتي بكلمات مؤثرة للغاية بعد تعرضه للخذلان من أحد أقرب مقربيه.. شاهد ماذا قال؟



أول ردة فعل مفاجئة لأمير قطر الشيخ تميم على الوفاة الغامضة لـ‘‘بن زايد‘‘



ورد الآن: مفاجأة مزلزلة تكشف الغموض حول وفاة بن زايد والمغرد الشهير يكشف بالاسم من هو ‘‘القاتل الفعلي‘‘



هل تذكرون الإعلامية سهير القيسي التي انتحر شاب بسبب عشقه لها؟.. شاهد كيف خطفت الأنظار خلال مسابقة بن راشد (صورة)



وتتفرد المملكة العربية السعودية بوضع نصوص في نظامها تقضي بإعدام كل من يثبت تورطه في أي نشاط يتعلق بتجارة المخدرات والحبوب المحظورة.





وقالت الداخلية في بيانها: إن السلطات الأمنية تمكنت من القبض على شخصين "سوريي الجنسية" عند قيامهما بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة بمنطقة الجوف.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيق معهما وتوجيه الاتهام بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما تعزيرًا، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.

وأعلنت الداخلية تنفيذ حكم الإعدام في المدانين بمنطقة الجوف اليوم الثلاثاء، مشددة على أنها لن تدخر جهدًا في محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع.





وأكدت على إيقاع أشد العقوبات على مرتكبيها مستمدة منهجها من شرع الله القويم، محذرة في الوقت نفسه بأن كل من يقدم على ذلك سيكون العقاب الشرعي مصيره.