فنان عربي شهير يتهم زوجته الإعلامية بالجمع بين زوجين .. والأخيرة تفجر مفاجأة ثقيلة أذهلت القاضي وأصابته بالصدمة!

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عدن - ياسمين التهامي - تواصل الأجهزة الأمنية في مصر، تحرياتها حول واقعة اتهام فنان وطبيب بشري، يبلغ من العمر 60 عامًا، لزوجته التي تعمل مذيعة في التلفزيون المصري، بالجمع بين الزوجين، واكتشافه عدم صحة وثيقة زواجه منها عن طريق مأذون أحضرته هي من منطقة شبين الكوم في محافظة المنوفية.

التقديم ببلاغ رسمي

وأفادت التحريات أن الفنان يدعى محمد غنيم، تقدم ببلاغ لتضرره من زوجته رانيا الجبالي، التي تعمل في قناة النيل المتخصصة. وعلى الفور استدعت نيابة شمال الجيزة، الطبيب والفنان لسماع أقواله في الواقعة، كما طلبت النيابة فحص وثيقة الزواج التي قدمها الممثل لبيان مدى صحتها.

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فنان عربي شهير يتهم زوجته الإعلامية بالجمع بين زوجين .. والأخيرة تفجر مفاجأة مزلزلة أذهلت القاضي وأصابته بالصدمة!



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مأذون بشبين الكوم

وخلال البلاغ الذي قدمه غنيم، يفيد بأن زوجته رانيا الجبالي، تعمل في قناة النيل المتخصصة، قامت بالاتفاق مع مأذون جلبته من منطقة شبين الكوم في المنوفية، حيث اكتشف أن وثيقة زواجه ليست صحيحة. وعلى الجانب الآخر، تقدمت الجبالي برفقة محاميها عمر حجازي، ببلاغ رسمي ضد الممثل محمد غنيم، الذي تقدم ببلاغ ضدها، مؤكدة أنه يدعي زواجه منها ويتهمها بالجمع بينها وزوج آخر.

رد الإعلامية رانيا الجبالي

وقالت الإعلامية رانيا الجبالي، في تصريحات صحفية، إنها ليست زوجة مقدم البلاغ، وأنه دائم المطاردة لها، وأنه عرض عليها الزواج، لكنها رفضت حسب قولها. وأشارت إلى أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضده لحفظ حقوقها تجاه ما وصفته بالأكاذيب التي يروجها عنها، متابعة أن فرق السن بينها وبينه لا يقل عن 20 عامًا، وأنه لا يناسبها، وكل محاولاته لتشويهها لن تنال منها، خاصة أنها بحسب قولها تمتلك أدلة دامغة على كذب حديثه عنها. كان الفنان محمد غنيم، قد شارك في أحد الأعمال الرمضانية مع الفنان محمد رمضان، في مسلسل ”الأسطورة“، وكان يجسد دور أحد أقاربه، وعرض في رمضان 2016.