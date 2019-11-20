نبه المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية “911”، من تدني مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من طريقي (الطائف – الباحة) و(الطائف – الرياض)، وذلك بسبب تشكل الضباب. ودعا المركز سالكي تلك الطرق لأخذ الحيطة والحذر، متمنيا السلامة للجميع.

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كانت هذه تفاصيل خبر بسبب الضباب.. “911” ينبه من تدني مدى الرؤية على طرق الطائف – الباحة – الرياض... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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