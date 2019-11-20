أمانة عسير تكشف أسباب إغلاق منتزه “جبل ذره” بأبها.. وتزف بشرى سارة للمستثمرين!

كشفت أمانة منطقة عسير أسباب إغلاق منتزه جبل ذره بأبها، مبينة أن عقد المستثمر المشغل للموقع انتهى، وأنها بصدد الإعلان عن طرح تأجير الموقع أمام المستثمرين. وقالت الأمانة في بيان لها إنه إشارة إلى ما تم تداوله بشأن إغلاق منتزه جبل ذره بأبها ووضع دوريات أمنية أمامه، فإنه حرصاً منها على توضيح الحقائق فإنها توضح أن سبب الإغلاق هو انتهاء مدة عقد المستثمر المشغل للموقع. وأوضحت أنها بصدد الإعلان عن طرح تأجير الموقع في المزايدة العامة عبر بوابة “فرص”، وذلك لإتاحة المجال أمام كافة المستثمرين من المنطقة ومن خارجها للدخول إلى الخارطة الاستثمارية بالمنطقة.

وأكدت أنها ستعمل على تقديم كافة التسهيلات للمبادرات الاستثمارية تنفيذا لتوجيهات أمير المنطقة، بما يعزز التنمية المستدامة لمنطقة عسير وفقاً للخطط والاستراتيجيات التي تنفذها الأمانة. يذكر أن المواطنين بمدينة أبها فوجئوا خلال اليومين الماضيين بإغلاق الأمانة للمنتزه ووضع الصبات أمام المداخل والمخارج وتزويد الموقع بدوريات أمنية، مطالبين أمير المنطقة بالتدخل لإعادة فتحه.