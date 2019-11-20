السعودية اليوم / تقني نجران يدرب منسوبي الجهات الحكومية على "الأمن السيبراني"



نجران 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

اختتمت الكلية التقنية بنجران ممثلة بمركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر أمس، دورة تدريبية في مجال "الأمن السيبراني"، موجهة لمنسوبي الجهات الحكومية، وذلك بمقر الكلية.

وأبان المتحدث الرسمي للكلية علي بن عبدالله آل عتيق أن الدورة تستهدف منسوبي القطاعات الحكومية لبيان أهمية "الأمن السيبراني"، وتسليط الضوء على أبرز مفاهيمه، ومصطلحاته، واستعراض أهم الإحصائيات والتوجهات العالمية في هذا المجال، وشرح أبرز الدوافع وراء الهجمات السيبرانية، وآليات تنفيذها، وأكثر أنواعها شيوعًا وتدميرًا، وتعريف المشاركين بالخطوات والإرشادات الأمنية المتعلقة بأساليب الحماية ضد هذه الهجمات، وشرح الاستراتيجيات الأمنية، ودور السياسات والإجراءات، وإدارة المخاطر، وتطبيق مفهوم الحماية الطبقية في حماية المنظمات، وكيفية الاستفادة من الحلول التقنية، وتأهيل الكفاءات البشرية لتطوير برنامج تكاملي وشامل لإدارة أمن المعلومات لدى الجهات الحكومية.

وأكد آل عتيق أن الكلية تولي توعية المجتمع بأهمية الأمن السيبراني اهتمامًا كبيرًا، من خلال إقامة الدورات والورش العلمية والعملية للقطاعات الحكومية والخاصة وشرائح المجتمع.

// انتهى //

11:53ت م

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