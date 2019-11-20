السعودية اليوم / "تهيئة القادة والوكلاء الجدد" ورشة بمكتب التعليم في محافظة الشملي بحائل



حائل 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

نفذ مكتب التعليم بمحافظة الشملي بمنطقة حائل ممثلاً بقسم القيادة المدرسية أمس، ورشة عمل للقادة والوكلاء الجدد، بحضور مدير مكتب التعليم بالمحافظة سالم عبيد العنزي.

وأوضح مشرف القيادة المدرسية بندر بن عوض العنزي أن الورشة تهدف إلى تطوير مهاراتهم عن طريق التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، مشيراً إلى أن البرنامج يأتي ضمن الخطة التشغيلية للإشراف التربوي.

وأضاف العنزي أن الورشة اشتملت على عدة محاور تناولت الانضباط المدرسي والدليل التنظيمي والإجرائي وإدارة الوقت ومؤشراً لأداء المدرسي والفني والإداري وبناء الخطة التشغيلية، مؤكداً أن ألورشة تهدف إلى تنمية المهارات والكفايات الأساسية للقادة والوكلاء الجدد، بما يضمن جودة وممارسة المهام المنوطة بهم، مقدماً شكره لجميع المشاركين على تميزهم وتفاعلهم خلال الورشة.

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11:47ت م

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