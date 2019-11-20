السعودية اليوم / بلدي الرياض والأمانة يجتمعان لرفع مستوى رضا المستفيدين



الرياض 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة الرياض أمس، اجتماعاً مع إدارات صحة البيئة والحدائق ومكتب تنسيق مشاريع المدينة، إضافة إلى بلديات الشمال ونمار وعرقة ومكتب النظيم، لمناقشة رفع مستوى رضا المستفيدين وتطوير الخدمات البلدية، من خلال تحسين نسبة إغلاق البلاغات الواردة من المواطنين في مركز 940، وتنشيط آليات المتابعة والمعالجة.

وقدم عضو المجلس ولجنة التطوير والجودة للخدمات البلدية المهندس عيسى العيسى، عرضًا حول آليات عمل مركز 940 حاليًا والمقترحات التطويرية المقترحة، وتلا ذلك تقديم أعضاء المجلس للمداخلات والمقترحات.

ثم خرج الاجتماع بتوصيات مهمة لتسريع وتيرة التعامل مع البلاغات وإقفالها وتحقيق أعلى نسب رضا المستفيدين من ساكني الرياض، فضلاً عن الاتفاق على آلية تنفيذية لمتابعة الحالات المتأخرة والتي تحتاج جهدًا خاصًا للتنسيق المباشر.

وأشار رئيس المجلس البلدي خالد بن عبد الرحمن العريدي إلى أن المجلس يسعى إلى تقديم كل دعم ممكن للإدارات والبلديات لأداء الأعمال وتجويدها، وأن دوره المجلس

الرقابي ومتابعة أداء إدارات الأمانة والبلديات الفرعية لا يجعله جهة نقد ومتابعة فحسب، بل إنه يستشعر المسؤولية الوطنية بالإسهام في حل المشكلات أو الصعوبات التي تواجه البلديات أو الإدارات وتعيق أداءها، ولذا فإنه حريص على تذليل تلك العقبات على مختلف مستوياتها ووفق إمكاناته وصلاحياته المحددة وفق النظام.

وأضاف العريدي أن اللقاء نجح في الوقوف على عدد من الموضوعات التي جعلت خدمة البلاغات ومعالجتها ومن ثم إغلاقها يعتريها بعض التأخير الذي يحتاج معالجة وإيجاد آلية أكثر مرونة وسرعة في الإنجاز، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة - بإذن الله - مقبلة على معالجات أكثر فعالية وأسرع وقتًا.

11:03ت م

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