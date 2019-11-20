السعودية اليوم / لجنة توطين الوظائف بنجران تتابع قطاع الإيواء والسياحة



نجران 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

تابعت لجنة توطين الوظائف بنجران، قرار التوطين في قطاع الإيواء والسياحة بالمنطقة، للتأكد من تطبيق قرارات التوطين، وحصر الوظائف المقصور العمل فيها على السعوديين.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسري أن اللجنة قامت بعمل جولات ميدانية على أكثر من 15 وحدة سكنية وفندقية على مستوى المنطقة، وذلك لتتبع قرارات التوطين السابقة وتزويد أصحاب المنشآت بآخر القرارات الخاصة بتوطين قطاع الإيواء والسياحة التي تبدأ أولى مراحلها بتاريخ ١/٥/١٤٤١هـ،بنسب متفاوتة ومهن مختلفة.

وأشار إلى أن نسبة التوطين في القطاع تجاوزت 72%، داعياً أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين للمسارعة بتوظيف المواطنين، تفادياً لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.

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11:03ت م

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