السعودية اليوم / جوازات الباحة تنفذ مبادرة تقديم خدمات أبشر للإدارات الحكومية بالمنطقة



الباحة 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

نفذت الإدارة العامة للجوازات بالباحة أمس, مبادرة تقديم خدمات أبشر للإدارات الحكومية بالمنطقة, وذلك بمستشفى الملك فهد بمدينة الباحة.

ونوه مدير جوازات الباحة العميد عويد بن زهزوم العنزي أن هذه المبادرة تنفذ في مقار الجهات الحكومية لتقديم خدمات أبشر لعملائها الكرام والتسهيل عليهم في الاستفادة من أوقاتهم وحل مايعترضهم من مشاكل تقنية في أبشر, وذلك تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وأكد العميد العنزي أن جوازات الباحة تسعى دائماً في تقديم أفضل الخدمات لجميع المواطنيين والمقيمين على حدٍ سواء, شاكراً للجميع تعاونهم وحرصهم على الاستفادة من تلك الخدمات.

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10:58ت م

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