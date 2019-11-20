السعودية اليوم / "التدريب التقني" يشارك في اجتماع لجنة مسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني بدول الخليج العربية



الكويت 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

شارك وفد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة في الاجتماع الخامس والعشرين للجنة مسؤولي التعليم الفني والتدريب المهني بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في رحاب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت، خلال الفترة من 21 ـ 23 ربيع الأول 1441هـ.

وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المشتركة من أبرزها: خطة العمل الاستراتيجية للتعاون المشترك في مجال التعليم الفني والتدريب المهني بدول المجلس، وعرض للتجارب الناجحة كتجربة معهد ريادة الأعمال، إضافة لمجموعة من العروض شارك بها ممثلي الدول الأعضاء مثل عرض اللائحة التنفيذية للجنة بصيغتها النهائية، وتنظيم عمل اللجنة، ومخرجات فريق الرؤى والتوجهات المستقبلية لمنظومة المؤهلات والمعايير والاختبارات المهنية.

كما استعرض الاجتماع تجارب الدول الأعضاء في مجال دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة "الحاضنات"، ومخرجات منتدى تنظيم وتطوير العمل التطوعي للشباب في دول مجلس التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني.

كما سيحدد الاجتماع موعد مسابقة المهارات الخليجية في دورتها الخامسة، التي ستنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة الكويت.

يذكر أن اللجنة هي إحدى لجان العمل المشترك الرئيسية المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني

على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تعرض نتائج أعمالها على اجتماع لجنتي وزارة التعليم ووزراء العمل في دول المجلس.

10:42ت م

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