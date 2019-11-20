السعودية اليوم / الأرصاد" تنبه من سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران



نجران 23 ربيع الأول 1441 هـ الموافق 20 نوفمبر 2019 م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المنطقة، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ11 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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10:14ت م

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