زيارة والد هالاند تضعه على أبواب مانشستر يونايتد

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إيرلينج هالاند
اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من الظفر بالموهبة النرويجية إيرلينج هالاند، مهاجم فريق ريد بول سالزبورج النمساوي، مما سيمثل قوة تدعيمية هائلة له قد تعيده للتفوق على كبار أوروبا.
وارتبط اسم اللاعب الدولي النرويجي بعدد هائل من الأندية الأوروبية، لا سيما بعد تألقه هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، وتسجيله 7 أهداف خلال 4 جولات تصدر بها قائمة الهدافين.
وذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن ألمان يونايتد بات الوجهة الأقرب لمهاجم سالزبورج، بعدما شوهد ألف إنج، والد اللاعب، في مرافق النادي الإنجليزي مؤخراً.
وتأتي هذه الزيارة من والد هالاند لألمان يونايتد للتفاوض مع مسؤولي النادي بشأن انتقال اللاعب الشاب البالغ من العمر 19 عاماً، للشياطين الحمر.
وسجل هالاند 5 ثلاثيات "هاتريك" بقميص سالزبورج هذا الموسم، بينها واحدة في دوري الأبطال، كما أحرز 26 هدفاً في 18 مباراة بمختلف المسابقات.
وتلعب جنسية المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير دوراً رئيسياً في إقناع هالاند بالانضمام لصفوف الفريق، كما أن اللاعب سبق أن تدرب تحت قيادته بنادي مولده قبل بضع سنوات.
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