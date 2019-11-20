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911 يحذر من ضباب الطرق
طالب بأخذ الحيطة والحذر
متابعات الخليج 365 - الطائف
حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية 911، مرتادي طريقي الطائف الباحة، والطائف الرياض، من تدني الرؤية الأفقية؛ بسبب الضباب.
وقال المركز في تغريدة له عبر “تويتر”، صباح اليوم الأربعاء: تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تكون الضباب على أجزاء من طريقي الطائف – الباحة، الطائف – الرياض، نود السلامة لسالكي الطرق مع أخذ الحيطة والحذر.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة، في حين يستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية، والرياض، وعسير، كذلك على جازان والباحة تشمل السواحل منها تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة وتشمل الأجزاء الساحلية منها.
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