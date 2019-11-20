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2019-11-20 أحوال جوية غير مستقرة على مكة أتربة ونشاط في الرياح السطحية متابعات الخليج 365 - واس نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرِ لها اليوم، من أتربة مثارة ونشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل جدة، والجموم، والمويه، وبحرة، وخليص، ورابغ.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة عصراً. شارك الخبر







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