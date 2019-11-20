شكرا لقرائتكم لأهالي نجران: احذروا الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-11-20 لأهالي نجران: احذروا الأمطار مصحوبة بنشاط الرياح السطحية متابعات الخليج 365 - واس نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المنطقة، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، ويدمة، وشرورة، تستمر حتى الساعة الـ11 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران من جهتها الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني. شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لأهالي نجران: احذروا الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.