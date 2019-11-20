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طلاب كلية أمريكية يستضيفون ليلة الثقافة السعودية
تعرض تقاليد المملكة وتاريخها وثقافتها...
متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف
تستضيف كلية الحرب الوطنية NWC، في واشنطن الولايات المتحدة، ليلة الثقافة السعودية، اليوم في الساعة الـ 7 مساءً، في مركز مؤتمرات يلوستون، وهي جزء من فعالية برامج الثقافات.
وبحسب موقع باول تريبيون، ستشمل الأمسية، عرضاً تقديمياً متعدد الوسائط ومناقشة يقدمها الطلاب حول تقاليد المملكة وتاريخها وثقافتها.
بعد العرض، سيتمكن الحاضرون من تذوق الأطعمة السعودية التقليدية بما في ذلك الكبسة، المرقوق، فطائر الحمص المطحون والتوابل، بالإضافة إلى ذلك، سيكتب الطلاب أسماء الحاضرين باللغة العربية، ويمكن للحاضرين أن يخضعوا لاختبار قصير؛ لاختبار معرفتهم بعد العرض التقديمي.
يُذكر أن الفعالية مجانية ومفتوحة للجماهير، وهناك 68 طالبًا دوليًا في كلية الحرب الوطنية، وباحثين دوليين، وفي هذا الفصل الدراسي يتم تمثيل 29 دولة مختلفة في الحرم الجامعي.
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