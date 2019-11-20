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تدخل جراحي ينقذ طفلًا من نزيف بالدماغ
في مستشفى الملك خالد بحفر الباطن
متابعات الخليج 365 - حفرالباطن
تمكن الفريق الطبي بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن من إنقاذ حياة طفل تعرض للإصابة بالرأس؛ ما تسبب بنزيف حاد في الدماغ، حيث أدى ذلك إلى هبوط في الدورة الدموية والعلامات الحيوية.
وعلى الفور سارع الفريق الطبي المختص بإجراء عملية جراحية دقيقة تم من خلالها فتح الجمجمة وإيقاف النزيف وإغلاق الجرح، وتحويل المريض لقسم التنويم.
وتمت متابعة حالة الطفل حسب الخطة الطبية المتبعة له حيث شهدت الحالة تحسناً كبيراً ليغادر المريض المستشفى وهو بصحة جيدة.
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