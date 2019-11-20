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أسباب حوادث التصادم عند هطول الأمطار
منها الانشغال بغير الطرق
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد أمن الطرق أن هناك العديد من أسباب حوادث التصادم عند هطول الأمطار.
وأوضح أمن الطرق أن أسباب حوادث التصادم منها عدم مراعاة السير بسرعة تتناسب مع مسافة الرؤية التي تمكن قائد المركبة من الوقوف الآمن عند الضرورة.
وأيضًا، عدم ترك مسافة آمنة بين قائد المركبة وبين المركبة التي تسير أمامه، بالإضافة إلى الانشغال بغير الطرق، والاستخدام المفاجئ والضغط بقوة على الفرامل.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة، في حين يستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية، والرياض، وعسير، كذلك على جازان والباحة تشمل السواحل منها تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة وتشمل الأجزاء الساحلية منها.
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