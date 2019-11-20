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أمطار الرياض اليوم مستمرة

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2019-11-20

أمطار الرياض اليوم مستمرة

يمتد التأثير حتى جنوب الشرقية

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الباحث في علوم الطقس والفلك نزيه الحيزان توقعاته لحالة الطقس اليوم الأربعاء.

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وتوقع الحيزان استمرار تأثر شرق الرياض ومحافظاتها الجنوبية من الخرج حتى الوادي ويمتد التأثير حتى جنوب الشرقية وإلى الربع الخالي، أما نهار الأربعاء فيستمر التأثر بالإضافة للمرتفعات والغربية مع هطولات غزيرة متوقعة مابين تربة شرق الطائف حتى ليلى جنوب مدينة الرياض.

من جهته، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم استمرار انخفاض درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة، في حين يستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية، والرياض، وعسير، كذلك على جازان والباحة تشمل السواحل منها تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة وتشمل الأجزاء الساحلية منها.

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