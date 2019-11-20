توجيه بحصر قادة المدارس ووكلائها والمشرفين التربويين

أصدرت وزارة التعليم، توجيهًا إلى إداراتها في المناطق والمحافظات، لحصر قادة المدارس ووكلائها والمشرفين التربويين؛ تماشيًا مع قرب تطبيق لائحة شاغلي الوظائف التعليمية.

تحديث البيانات

وطالبت الوزارة، الإدارات بتحديث بيانات القادة والوكلاء والمشرفين التابعين لإدارة التعليم ومراجعة بياناتهم والتأكد من صحة ربط المدارس بمكتب التعليم، ومدير مكتب التعليم بالمكتب، وتحديث بيانات (قائد/قائدة، وكيل/ وكيلة) ومراجعتها على نظام نور من قبل مكاتب التعليم المشرفة على مدارسهم، أو إدارة الإشراف في إدارة التعليم للمدارس غير المرتبطة بمكتب تعليم، وكذلك إضافة بيانات القادة والوكلاء غير المدرجة في النظام بالتنسيق مع شؤون المعلمين في الإدارة واعتماد الموافقة من عدمها على المكلف من صاحب الصلاحية إلكترونيا من خلال النظام.

المراجعة على نظام نور

وتضمن التعميم الذي أصدره نائب وزير التعليم، أن يتم تحديث بيانات (مشرف/مشرفة) ومراجعتها على نظام نور من قبل شؤون المعلمين في إدارة التعليم، وإضافة بيانات المشرفين غير المدرجة في النظام، ورفعها لاعتماد الموافقة من عدمها من صاحب الصلاحية من خلال النظام. واشتمل التعميم، على اعتماد قرار تكليف جديد للقادة والوكلاء والمشرفين التابعين لإدارة التعليم من قبل صاحب الصلاحية، وتحديد تاريخ بداية للتكليف اعتبارًا من 6/ 5/ 1441 الموافق أول يناير 2020 على ألا تتجاوز مدة التكليف في القرار أربع سنوات.