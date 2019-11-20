وجود الأقفال على حقائبك قد يعرضها للسرقة

︎ :



.

أسوأ ما يتعرض له المسافر عبر الرحلات الجوية هو فقدان أو تلف أو سرقة محتويات حقائبه.

صحيفة «الميرور» البريطانية نبهت في تقرير إلى أن هناك أخطاء مشتركة يرتكبها المسافرون قد تعرض أمتعتهم للسرقة.

والخطأ المشترك الذي يرتكبه المسافرون هووضعهم أقفالا لحقائبهم ظنا منهم أنه سيحمي أمتعتهم، في الوقت الذي قد يعرضها بالفعل للسرقة في دهاليز المطارات.

وتشير الصحيفة إلى أن أحد المختصين ذكر أن وضع الأقفال على الحقيبة قد يثير الفضول لإلقاء نظرة على ما بداخلها، مبيناً أنه

Advertisements

طلب من العاملين في شركات الطيران مشاركة أسرارهم في أحد مواقع المنتديات على الإنترنت، حيث كشف أحد الموظفين أن القفل الموجود على حقيبة السفر ليس رادعاً بل يمكن أن يوحي بالفعل بأنها تستحق الفتح لإلقاء نظرة.

واتفق أعضاء آخرون في المنتدى، على أن الأقفال وخاصة الموضوعة على الحقائب ذات السحاب غير مجدية، فبالإمكان فتح السحاب ومن ثم سحبه حول الحقيبة لإغلاقها مرة أخرى.

وقال أحدهم «لقد فعلت هذا عدة مرات في العديد من الحقائب وأعدت إقفالها».

وتشير «الميرور» إلى أن هناك الكثير مما يدعوك للتفكير عندما تقوم بتعبئة أمتعتك وإذا كنت قلقًا بشأن متعلقاتك، فهناك العديد من الطرق للحفاظ على أمان أغراضك.

في البداية؛ احتفظ بأي أشياء ثمينة أو عاطفية معك في حقيبة يدك.

كما يمكنك أيضا شراء حقائب بأقفال مدمجة، لا يمكن فتحها إلا بمعرفة الرموز ذات 4 أرقام.

