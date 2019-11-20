خدمة مايكروسوفت “Microsoft Teams” تتخطى 20 مليون مستخدم يومي

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أعلنت مايكروسوفت أن عدد مستخدميها النشطين يوميًا على خدمة Teams لإدارة المهام والأعمال قد تجاوزت 20 مليونًا، وذلك بزيادة 7 ملايين مستخدم منذ إعلان الشركة عن عدد المستخدمين النشطين يوميًا في شهر يوليو الماضي. لتؤكد مايكروسوفت بذلك تفوقها في هذا القطاع بتعزيز تقدمها على منصة Slack.

وتأتي هذه الزيادة في عدد المستخدمين بفضل الاشتراكات الخاصة بخدمة Office 365، وكذلك الاشتراكات العام لخدمة الشركة السحابية آجور.

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وبمجرد الإعلان عن ارتفاع عداد مستخدمي Teams اليوميين، تراجعت أسهم Slack نحو 10% اليوم الثلاثاء كونها المنافس الرئيسي في المجال.

كانت خدمة Microsoft Teams قد انطلقت في 2016 كإحدى خدمات مايكروسوفت السحابية لمساعدة أصحاب الأعمال على إدارة مهامهم، وذلك بعد نحو عامين من انطلاق خدمة Slack. لكن الخدمة سرعان ما حصدت عدد كبير من المستخدمين كانوا حتى يوليو الماضي 13 مليونًا، إلا أن الخمس أشهر القليلة الماضية ساهمت بزيادة نحو 7 ملايين أخرين ليرتفع عدد المستخدمين النشطين يوميًا إلى 20 مليون.

كانت سلاك “Slack” المنافس الرئيسي للخدمة، قد سبق وأعلنت عن وصول عدد مستخدميها النشطين بشكل يومي 12 مليونًا في أكتوبر.

يُشار أن هناك أكثر من 350 مؤسسة حول العالم يتجاوز عدد موظفي كل منها 10,000 تستخدم خدمة Teams لإدارة أعمالها.

