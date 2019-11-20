فيس بوك تُطلق بهدوء تطبيق تجريبي يحمل اسم Whale لصناعة الميمات

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أصدرت شركة فيس بوك بهدوء تطبيقًا جديدًا لصناعة الميمات أو ما يُعرف باسم “الميم” أو “meme”، وهو ما يُمثّل أحدث محاولة من الشبكة الاجتماعية لجذب المزيد من المستخدمين، ويعتبر التطبيق المسمى Whale نفسه وسيلة سهلة لتراكب المؤثرات الخاصة على النصوص والصور، وبعد ذلك يمكن مشاركة الميمات المصنوعة على تطبيقات مثل إنستجرام وماسنجر.
ووفقًا لصفحة التطبيق من على متجر آب ستور، تم إصدار Whale الأسبوع الماضي، وهو متوفّر حاليًا في متجر التطبيقات الكندي على iOS فقط، وبالمناسبة، تم تطوير هذا التطبيق من قبل فريق عمل فيسبوك الجديد New Product Experimentation والذي كان أيضًا وراء تطبيقين آخرين هما Bump و Aux.
وفي هذا السياق، صرّح متحدث باسم شركة فيس بوك “بأن هذه التطبيقات تهدف إلى مساعدة الشركة على اكتشاف ميزات وخدمات جديدة يحبها الأشخاص”، أخيرًا ينضم تطبيق Whale الجديد إلى قائمة طويلة من التطبيقات التجريبية التي تم إطلاقها أو شراؤها بواسطة الشركة على مدار السنوات الماضية، بما في ذلك Moments و Notify و Lifestage و Poke و Slingshot و Tbh و Moves و Hello، ونظرًا لتاريخ الشركة مع هذه التطبيقات، فمن المتوقع أن لا تُشرق شمسه.
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