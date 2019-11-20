شركة HONOR تُطلق أحدث هواتفها الذكية.. تعرّف على المميزات والسعر

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أطلقت شركة HONOR أحدث هواتفها الذكية في سلسلة X القوية أمس الاثنين، حيث طرحت الشركة ، هاتف HONOR 9X التي تمتاز بتقنيات الجيل الحديث في التصميم والتصوير والأداء، كما تطرح الشركة سوار HONOR Band 5 الرياضي.

ومن مميزات الهاتف الجديد أنه يمتلك كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميجابكسل وشاشة عرض كاملة بحجم 6.59 بوصة، فضلاً عن توفيره تجربة مستخدم استثنائية بسعر مناسب يبلغ 999 ريالاً.

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ويتميز الهاتف بكاميرا ثلاثية تبلغ دقة العدسة الأساسية فيها 48 ميجابكسل وتتميز بفتحة مقاس f/1.8 ومستشعر مقاس نصف بوصة يتيح للمستخدمين تصوير لحظاتهم الاستثنائية بوضوح.

ويوفر HONOR 9X وضع التصوير الليلي AIS Super Night Mode، بفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي المتطورة، صوراً فائقة الجودة حتى في البيئات ذات الإضاءة المنخفضة، كما يمتاز الهاتف بكاميرا ذات زاوية واسعة للغاية 120 درجة تساعد المستخدمين على تصوير المزيد من المساحة ضمن إطار الصورة الواحدة.

ويتميز الجزء الأمامي من هاتف HONOR 9X بشاشة العرض الكاملة مقاس 6.59 بوصة والخالية من فتحة الكاميرا، مما يوفر تجربة مشاهدة غامرة دون أي إزعاج بصري مشتت للانتباه. وتعتبر شاشة الـLCD واحدة من أكبر شاشات العرض على هواتف HONOR مع نسبة شاشة تبلغ 91% من الهيكل العام.

وتطرح الشركة سوار HONOR Band 5 الرياضي بشاشة لمس 0.95 بوصة من نوع Full Colour AMOLED، حيث يقدم السوار الذي يبلغ سعره 119 ريالاً سعودياً العديد من المزايا العصرية أبرزها تتبع نبضات القلب على مدار الساعة، ودعمه لأنماط الرياضة المختلفة.

