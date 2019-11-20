“الأمن السيبراني” يُطلق تحذيراً أمنياً عالي المستوى بخصوص متصفح “جوجل كروم”

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. أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذيراً أمنياً عالي المستوى بخصوص تحديث أمني في متصفح جوجل كروم. وأوضح المركز أن شركة جوجل أصدرت تحديثاً لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح كروم لأنظمة (windows,Mac,Linux). Advertisements وأبان أن التهديدات تتمثل في عدم استجابة المتصفح مما يؤدي إلى إغلاقه بشكل مفاجئ، إضافة إلى تمكن المهاجم من استغلال الثغرات بتنفيذ برمجيات خبيثة. وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى النسخة الأحدث عبر هذا الــرابــط .





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