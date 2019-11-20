هل يغني لقاح الحج عن تطعيم الإنفلونزا ؟

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ردت وزارة الصحة على سؤال بشأن تطعيم الإنفلونزا.
وأكدت الصحة ردًّا على استفسار جاء فيه: “أخذت تطعيم الإنفلونزا في الحج؛ فهل يغني عن تطعيم الإنفلونزا الآن؟”، أن سلالة الفيروس في شمال وجنوب الكرة الأرضية في بعض الأعوام تكون متقاربة، ويكفي لقاح واحد للوقاية منها، لكن هذا العام مختلف بين الشمال والجنوب.
ولفتت الصحة إلى أنه لهذا السبب لقاح الحج لا يعطي المناعة اللازمة أثناء الشتاء.
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