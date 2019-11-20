طالبات أصول التربية بجامعة الإمام يسلطن الضوء على مناهج البحث الكيفي

في ظلّ الحراك العلمي النوعي الذي تشهده كلية التربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، أقام قسم أصول التربية ندوة علمية بعنوان «مناهج البحث الكيفي» أعَدَّتها طالبات الدكتوراه في القسم تحت إشراف الأستاذ الدكتور جمال مصطفى، الحاصل على جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم في دورتها الخامسة والثلاثين .

أهمية البحث العلمي

وأُقِيمت الندوة أمس الثلاثاء، وبدأت بكلمة لعميد كلية التربية الأستاذ الدكتور أحمد النشوان رحَّب فيها بالحراك العلمي النشط لكلية التربية، وتحدث عن أهمية البحث العلمي وضرورة دعم المبادرات التي ترقى بمستوى البحوث العلمية في المستقبل.

وألقى الأستاذ الدكتور عبدالله السكران، رئيس قسم أصول التربية بالكلية، كلمة أعرب فيها عن شكره على إقامة مثل هذه الندوات التي تساهم في تجويد البحث العلمي.

أهمية البحوث الكيفية

Advertisements

كما ألقى الأستاذ الدكتور جمال مصطفى كلمة تحدث فيها عن أهمية البحوث الكيفية في خدمة البحث العلمي وتنبأ بتحول الأبحاث العلمية خلال العشر سنوات المقبلة إلى المنهج الكيفي .

وبعد ذلك، قدّمت طالبات الدكتوراه في قسم أصول التربية الأوراق العلمية المتمثلة في أنواع البحوث الكيفية مع شرح وافٍ لماهيتها وخصائصها ومميزاتها.

واختتمت الندوة بحوار ثري عبر الأسئلة التي طرحها الحاضرون من ضيوف الندوة .

وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية هي جامعة سعودية حكومية تقع في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وتمَّ تأسيسها سنة 1373هـ -1953م ، ممثلة في كلية العلوم الشرعية (وتُعرف الآن بكلية الشريعة) وتطورت منذ ذلك الحين بصورة جذرية حتى أصبحت جامعة في عام 1394هـ-1974م، وقد وضع حجر أساس مبناها الجامعي الحالي في 5 يناير، 1982 في عهد الملك خالد، وتمَّ افتتاحها في عام 1990.

وتتميز الجامعة بأنَّ فيها 67 معهدًا علميًا داخل المملكة، كما يوجد فرع لخدمة المجتمع في محافظة الأحساء، إضافة إلى ثلاثة معاهد خارج المملكة في كل من اليابان وإندونيسيا وجيبوتي.